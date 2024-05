Un collectif pour la réduction des prix des billets d’avion vers le Sénégal mis en place par la diaspora

Les prix élevés des billets d'avion vers le Sénégal constituent une problématique majeure pour la diaspora sénégalaise. Face à cette situation, une initiative a été lancée pour faciliter les déplacements des Sénégalais de la diaspora en rendant les voyages plus accessibles et abordables.



"La diaspora sénégalaise joue un rôle crucial dans le développement économique et social du Sénégal. Pourtant, les tarifs exorbitants des billets d'avion représentent un obstacle significatif pour ceux qui souhaitent revenir au pays pour des raisons familiales, professionnelles ou culturelles", peut-on lire dans le communiqué du collectif.



Cette nouvelle initiative, selon les initiateurs visent "à répondre à ce besoin pressant en travaillant avec les compagnies aériennes, les agences de voyage et les autorités compétentes pour réduire les coûts et offrir des alternatives plus économiques."



Les objectifs principaux de cette initiative sont de : "négocier des tarifs préférentiels avec les compagnies aériennes desservant le Sénégal, collaborer étroitement avec les transporteurs aériens pour obtenir des prix plus bas pour la diaspora. Créer des partenariats avec des agences de voyage, proposer des offres spéciales et des réductions attractives pour les Sénégalais de l’extérieur."



Il est également prévu de "sensibiliser les autorités et les acteurs du secteur aérien : Souligner l'importance de rendre les voyages plus abordables et obtenir leur soutien pour des mesures concrètes. Tout comme mettre en place une plateforme en ligne dédiée : Offrir aux membres de la diaspora une source centralisée pour trouver les meilleures offres et obtenir des conseils pratiques pour économiser sur leurs billets."