Un conseil des ministres extraordinaire convoqué ce lundi

Le gouvernement sénégalais sera réuni ce lundi en Conseil des ministres extraordinaire. Bousculé par les délais, l'Etat doit parer au plus pressé pour pouvoir tenir les Locales à date échue : le dimanche 23 janvier 2022.



Et pour éviter toute transgression de l'article 2 du protocole de la Cedeao qui stipule qu'aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections, sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques-, le chef de l'Etat, joue la montre.



Surtout que, selon L'Observateur, le gouvernement a été saisi, par le biais du ministre de l'Intérieur, des conclusions de la commission politique du Dialogue national et qu'il doit traduire en projet de loi qui sera adopté en Conseil des ministres les modifications à apporter au Code.



A cet effet, révèle un proche du chef de l'Etat, un conseil des ministres extraordinaire est convoqué ce lundi matin pour préparer le projet de loi modifiant le code électoral.