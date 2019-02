Un contrat de pêche signé entre Macky et Weah fait grand bruit au Libéria

Après moult péripéties liées aux accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie. Macky Sall a choisi de diversifier les partenaires. Et dans la sous région, les eaux libériennes sont considérées comme les plus grandes réserves de poisson de la région ouest africaine. Selon l’accord quinquennal, le Libéria attribuera 300 licences de pèche aux pécheurs sénégalais. Pour une période de 5 ans réparti comme suit 200 pour la pèche artisanal et 100 pour la péché semi-industrielle.



En échanges les sénégalais donneront des conseils au Libéria pour lutter contre la pèche illégale. Ainsi l’accord permet aux seuls Sénégalais de récolter environ 40.000 tonnes du poisson du Libéria par an. Seulement il y a deux semaines, le Sénat a, à la suite à une demande du sénateur Henry Yallah du comité de Bong invité la Directrice générale de l’Autorité nationale des pèches (Nafaa) à expliquer les tenants et aboutissants de cet accord, renseigne nos confrères du journal Les Echos, basé à Dakar.