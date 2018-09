Un égyptien arrêté pour avoir mangé avec une femme

Un travailleur du secteur de l'hôtellerie d'origine égyptienne a été arrêté en Arabie Saoudite après avoir partagé un repas avec une collègue saoudienne intégralement voilée.



Selon le ministère du Travail de l'Arabie Saoudite, l'égyptien a été aperçu dans une vidéo largement partagée sur les médias sociaux.



Lui et sa collègue mangeaient ensemble dans un bureau et ont fait un coucou à la caméra.



À un moment donné, la femme vêtue d'une robe qui ne laisse que ses mains et ses yeux visibles a porté un bout de la nourriture à la bouche de l'homme. Un communiqué du ministère du Travail a déclaré dimanche qu'une équipe d'inspection avait visité l'hôtel de la ville de La Mecque (ouest) et avait arrêté l'Egyptien pour pratique d'une profession réservée aux Saoudiens, sans fournir plus de détails.

Le propriétaire de l'hôtel a également été convoqué "pour ne pas avoir respecté les mesures de restriction d'espèce de travail séparé entre hommes et femmes", ajoute le communiqué.



Les réglementations gouvernementales stipulent que les lieux de travail devraient assurer un cadre privé aux femmes, indépendamment des hommes, mais dans la pratique, cela n'est pas appliqué de manière uniforme.

L'arrestation de l'Egyptien a suscité des réactions mitigées sur les médias sociaux, rapporte le site d'information jordanien Al-Bawaba.

Un utilisateur de Twitter a qualifié l'arrestation de "folle" :