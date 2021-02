Un étudiant arrêté pour « viols répétés » sur plusieurs élèves d’un Lycée de Tamba

Le Commissariat central de la région de Tambacounda, dans le sud-est du Sénégal, a mis fin aux agissements du prédateur sexuel qui avait créé la stupeur au lycée Mame Cheikh Mbaye situé dans la localité. L’auteur présumé des faits, S.D, un étudiant en 2ème année au centre de formation Don Bosco.



Dans sa parution de ce mercredi, L’Observateur informe que le mis en cause est accusé d’avoir violé plusieurs élèves de l’établissement d’enseignement secondaire.



Son modus opérandi, il entraine ses victimes dans des bâtiments en chantier et dans les toilettes pour les violer, les filmer avant de les menacer de publier leurs photos nues dans les réseaux sociaux.



Interrogé, S.D est passé aux aveux. Il a révélé aux enquêteurs que l’une de ses victimes était une élève en classe de Terminale au Lycée Mame Cheikh Mbaye, et les autres sont des jeunes filles originaires de la commune de Dialocoto à 70 Km de Tambacounda.



D’après les éléments de l’enquête, l’étudiant administre, après ses rapports sexuels, des pilules à ses victimes pour éviter qu’elles tombent enceintes.



Il a été placé sous mandat de dépôt le 2 février dernier. Il file tout droit vers la chambre criminelle.