Un feu de brousse fait des ravages au Ranch de Dolly depuis 24h

Le feu de brousse qui s’est déclenché, le lundi 13 février au Ranch de Dolly, s’est poursuit jusqu’à hier mardi 14 février et a réduit en cendres les pâturages et arbuste.



«Une bonne partie des pâturages a été ravagée par les flammes à l’intérieur du Ranch à la parcelle dénommée « Diabouri », a déclaré le chef de village de Dolly, Touradou Ka dans les colonnes du journal Rewmi.



À en croire ce média, l'origine du feu de brousse n'est pas encore connue. Le vent violent a joué un rôle déterminant dans sa propagation. Trois citernes ont été mobilisés par les agents des Eaux et Forêts du Ranch de Dolly, hier mardi dans l’après-midi.



Les responsables du Ranch sont en train d’évaluer les nombreux dégâts causés par le feu.