Un financement de 54 milliards pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes sénégalais

L’Etat du Sénégal, la Banque africaine de développement (Bad) et le Fonds international de développement agricole (Fida) ont co-financé à hauteur de 54 milliards de francs CFA, le projet Agri-jeunes « Tekki Ndawni » qui devrait profiter à 150 mille jeunes sénégalais originaires de quatorze zones agroécologiques du pays.



Agri-jeunes a été lancé par le ministre de l’Agriculture, ce projet a prévu, à terme, de créer 5000 emplois décents dont 50% au profit des jeunes femmes.



Le quotidien national "Le Soleil", indique ce projet devrait aider à une meilleure implication des jeunes dans l’exploitation des opportunités de la chaîne de valeur agro-sylvo-pastorale et halieutique dans la zone des Niayes, le bassin arachidier, en moyenne et basse Casamance. Ce, en vue de trouver des réponses adéquates aux préoccupations des couches bénéficiaires.