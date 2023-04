Un fort séisme de magnitude 7 frappe l'Indonésie

Un fort séisme, de magnitude 7, a été enregistré en mer au nord de l'île indonésienne de Java vendredi, a annoncé l'agence géologique américaine (USGS), mais les autorités ne s'attendent pas à des dommages importants en raison de sa profondeur.



L'agence géologique indonésienne a de son côté écarté le risque de tsunami après cette secousse détectée à une profondeur importante de 54 km à 16H55 heure locale (9H55 GMT). L'épicentre du séisme a été détecté à plus de 96 km de Tuban et 157 km de Surabaya, la deuxième ville la plus peuplée d'Indonésie.



La secousse a été ressentie sur une large partie de l'île de Java, légèrement dans la capitale Jakarta, et jusqu'aux îles de Bali et de Lombok. Klistjart Tarissa, une habitante de Bandung (Java Ouest) âgée de 25 ans, a raconté à l'AFP avoir "un peu paniqué" après avoir "considérablement ressenti la secousse, parce que j'étais au deuxième étage".



"A Surabaya, ça a été un peu ressenti, des lampes se sont balancées" et le phénomène a duré "un moment", a dit un journaliste de l'AFP sur place. "Des gens dans les restaurants ont paniqué et se sont précipités à l'extérieur".



A Jogjakarta, dans le centre de Java, des étudiants pris de panique ont fui pendant un cours en ligne. "J'ai ressenti une secousse qui était assez forte et longue, j'ai enlevé mes écouteurs et je me suis précipité à l'extérieur", a confié Simon Arsa Manggala, 33 ans, enseignant dans cette ville.



Une réplique mesurée à 5,5 par l'agence indonésienne de géologie a été enregistrée dans la même zone une heure environ après la principale secousse. Abdul Muhari, le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes, a estimé que le tremblement de terre, s'il a été "largement ressenti", "ne devrait pas provoquer de dégâts importants parce que le séisme n'est pas proche de la surface".



L'Indonésie connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision. Le 21 novembre, un tremblement de terre de magnitude 5,6 a frappé la province de Java Ouest, causant la mort de plus de 600 personnes.



Le séisme le plus meurtrier en Indonésie, survenu au large de Sumatra le 26 décembre 2004, avait fait plus de 230.000 morts jusqu'au Sri Lanka, en Inde et en Thaïlande. Il avait provoqué des vagues gigantesques, jusqu'à 30 mètres de hauteur sur le rivage de Banda Aceh, dans le nord de Sumatra. Il était de magnitude 9,1.