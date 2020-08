Un grave accident à Djibelor fait 2 morts et 5 blessés graves

Un grave accident de la circulation s’est produit dans la nuit du vendredi, à Djibelor, un village situé dans la commune de Niaguiss, sur la rive gauche du fleuve Casamance, près de Ziguinchor et non loin de la frontière avec la Guinée-Bissau.



Selon des témoins rapportés par Emedia, une voiture de transport en commun type "7 places" en provenance de Cap Skirring qui roulait à vive allure, a violemment percuté un camion gros porteur stationné sur la route à hauteur de Djibélor.



Nos confrères indiquent que le bilan est de 2 morts et 5 blessés graves, tous acheminés au centre hospitalier régional de Ziguinchor.