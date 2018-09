Un groupe armé attaque la NOC à Tripoli

Les forces de sécurité ont affronté des hommes armés dans le bâtiment historique de l'entreprise situé au centre-ville.



Plusieurs explosions et coups de feu ont pu être entendus, selon des témoins.



La semaine dernière, l'ONU a annoncé une trêve entre les milices qui se battaient dans la capitale.



Un gouvernement soutenu par l'ONU est officiellement au pouvoir à Tripoli. Cependant, les milices occupent une grande partie du reste du pays.



Un membre du personnel de la compagnie pétrolière a déclaré avoir sauté d'une fenêtre pour s'enfuir.



Il a déclaré à l'agence Reuters que trois ou cinq hommes armés avaient tiré à l'intérieur du bâtiment et que plusieurs personnes avaient été blessées.



Le président de l'entreprise, Mustafa Sanallah, a été évacué en toute sécurité, a ajouté un témoin cité par Reuters.



Les services de secours sont sur les lieux pour soigner les blessés. On ne sait toujours pas qui a mené cette attaque.



Le secteur pétrolier libyen, qui est le levier de l'économie, a été perturbé à plusieurs reprises par les violences depuis que le guide libyen Mouammar Kadhafi, a été évincé du pouvoir en 2011.



Plus tôt ce mois, des affrontements ont opposé des groupes armés rivaux et Tripoli a également été le théâtre d'attaques ponctuelles.



Les récentes violences ont contraint des milliers de personnes à fuir vers les villes voisines ou à chercher refuge dans d'autres parties de la capitale, tandis que beaucoup d'autres restent enfermées dans leurs maisons.



En mai, le groupe État islamique a revendiqué une attaque meurtrière contre les bureaux de la commission électorale nationale dans la capitale.