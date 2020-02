Un homme de 65 ans accuse de viol suivi de grossesse sur mineure de 15 ans à Louga

C’est après que les membres de la famille de la fille ont constaté que cette dernière se métamorphosait et tombait souvent malade qu’ils ont aussitôt pensé à une grossesse. Leurs soupçons ont été confirmés par les services compétents. Le père de S.Ng lui a alors demandé qui était l’auteur de sa grossesse. Elle a répondu sans hésiter M. Cissé, poussant son père à déposer le 5 février une plainte contre le sexagénaire désigné comme étant l’auteur du viol suivi de grossesse sur la mineure de 15 ans.



L’homme a été cueilli chez lui par les policiers qui l’ont auditionné sur les accusations portées contre lui. Au début, il a nié les faits arguant que la "victime" venait souvent à la maison rendre visite à sa fille, mais qu’il n’y avait jamais eu de contacts entre eux, encore moins de rapports sexuels. Toutefois, avec l’insistance et la perspicacité des enquêteurs, M. Cissé a fini par avouer et reconnaître une partie des faits. C’est ainsi qu’il a été déféré au parquet et placé depuis le lundi 10 février sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Louga.



Le vieux avait profité de l’absence des habitants de la maison pour inviter la fille à venir prendre les quelques objets appartenant à sa grand-mère, son ex-épouse. Dès que la fille s’est présentée à lui, il l’a entraînée dans sa chambre et a tenté d’abuser d’elle. Mais au départ la fille lui avait opposé un niet catégorique avant, par la suite, d’accepter après avoir été rassurée par le vieux. Depuis ce premier rapport sexuel, les deux « amants » continuaient régulièrement à se voir et à avoir des rapports jusqu’à ce que la fille tombe enceinte. C’est donc à la suite du constat de cette grossesse que le père de la fille a porté plainte contre le présumé violeur.



Le Témoin