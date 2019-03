Un individu encagoulé fait une irruption nocturne chez Abdoulaye Baldé

Le président de l’Union centraliste du Sénégal (Ucs) et par ailleurs maire de Ziguinchor a reçu la visite inopinée d’un individu encagoulé dans la nuit du mardi dernier. Abdoulaye Baldé et sa femme, Aminata Gassama ont échappé au pire.



En effet, l'individu a escaladé le mur et démonté la fenêtre de la salle de bain pour pénétrer dans la chambre du couple Baldé, qui se trouve à l’étage alors que les objets de valeur se trouvent au rez-de-chaussée.



Fort heureusement, le leader de l’Ucs qui ne dormait pas profondément, s’est réveillé brusquement lorsqu’il a entendu le bruit. Le cambrioleur encagoulé réussira à prendre la poudre d'escampette.