Un maillot spécial de Diego Maradona mis aux enchères

Bien que dépité, l'Anglais Steve Hodge avait eu la lucidité d'échanger son maillot avec "el Pibe de Oro". Propriétaire du maillot de l'Albiceleste floqué du 10 de Maradona depuis plus de 35 ans, il l'avait prêté au National Football Museum de Manchester durant 18 ans. Alors que le génie argentin est décédé il y a maintenant deux ans, l'Anglais a décidé de mettre cette relique aux enchères. Steve Hodge se dit «certain que le nouveau propriétaire sera très fier de posséder ce maillot», qui «a une signification culturelle profonde pour le monde du football, le peuple argentin et le peuple anglais.» La tunique est mise en vente aux enchères par Sotheby's, à un prix de départ de 5,2 millions d'euros.

Le 22 juin 1986 est un jour spécial pour tous les Argentins, et même pour les Anglais. Lors du quart de finale entre les deux pays à la Coupe du Monde au Mexique, quatre ans seulement après la fin de la guerre des Malouines opposant les deux nations, Diego Maradona entra dans la légende de son pays et du football avec l'un des doublés les plus iconiques de l'histoire. En début de seconde période, l'ancien joueur du Napoli ouvrait le score sur la fameuse "Main de Dieu" avant d'inscrire quatre minutes plus tard le "But du Siècle".