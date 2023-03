Un manque d'installations sanitaires, une nourriture médiocre et insuffisante notée dans les prisons sénégalaises (rapport)

Dans son rapport 2022 sur les pratiques des droits de l’homme rendu public ce 20 mars, le département d’Etat américain a évoqué les conditions des prisons et des centres de détention au Sénégal. Plusieurs manquements ont été notés dont le « manque d'installations sanitaires adéquates, une nourriture médiocre et insuffisante, un accès limité aux soins médicaux …»« La surpopulation carcérale était endémique. Par exemple, la principale prison de Dakar, Rebeuss, abritait plus du double du nombre de détenus pour lequel elle avait été conçue. L'ONG World Prison Brief a rapporté que le pays détenait 12 430 détenus dans des établissements d'une capacité de 7 350 personnes. Les femmes détenues avaient généralement de meilleures conditions que les hommes détenus. Les prévenus ne sont pas toujours séparés des condamnés. Les détenus mineurs étaient souvent détenus avec des adultes ou autorisés à se déplacer librement avec des adultes pendant la journée. Les nourrissons et les nouveau-nés étaient souvent gardés en prison avec leur mère jusqu'à l'âge d'un an, sans cellules spéciales, sans fournitures médicales supplémentaires ni rations alimentaires supplémentaires », souligne le rapport.Outre la surpopulation, l'ONG Organisation nationale des droits de l'homme a identifié le « manque d'installations sanitaires adéquates comme un problème majeur. Une nourriture médiocre et insuffisante, un accès limité aux soins médicaux, une chaleur étouffante, un mauvais drainage et des infestations d'insectes étaient également des problèmes dans tout le système pénitentiaire ».Selon les dernières statistiques gouvernementales disponibles, 24 détenus sont décédés dans les prisons et les centres de détention en 2020, soit 7 de moins qu'en 2019. Les statistiques gouvernementales n'ont pas fourni les causes de décès. Certains décès auraient été des meurtres. Les auteurs, parmi lesquels le personnel pénitentiaire et d'autres détenus, ont peut-être fait l'objet de sanctions disciplinaires internes, mais les autorités n'ont engagé aucune poursuite ni aucune autre action publique à leur encontre.Il est reproché aux autorités de n’avoir pas toujours mené d'enquêtes crédibles sur les allégations de mauvais traitements. Des médiateurs étaient disponibles pour répondre aux plaintes, mais les détenus ne savaient pas comment y accéder ou déposer des rapports. Les autorités ont autorisé les prisonniers et les détenus à déposer des plaintes auprès des autorités judiciaires sans censure et à demander une enquête sur des allégations crédibles de conditions inhumaines, mais rien ne prouve que les autorités aient mené des enquêtes de suivi.