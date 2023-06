Un million FCFA d’amende, huis clos : l’AS Pikine juge les « sanctions injustes » et va déposer un recours

L'AS Pikine a tenu une conférence de presse mardi, à la suite des sanctions prononcées par la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP). Le club juge ces « sanctions sont expressives, lourdes et injustes » et promet de déposer un recours.



« La première décision est l'amende de un million FCFA payable avant notre prochaine sortie. La deuxième, c'est la suspension du stade Alassane Djigo pour le reste de la saison en cours et plus la programmation de nos matchs en terrain neutre. Vous voyez que ces sanctions sont expressives, lourdes et injustes, au vu de ce qui s'est réellement passé ce jour- là au stade », a déclaré Famara Soly, président du club.



Les stades Alboury Ndiaye et Alassane Djigo, suspendus



D'après le dirigeant, auparavant, avant la notification de ce procès-verbal, la FSF, par le canal de son Secrétaire général, a sorti une note pour parler d'incidents graves du match susvisé (AS Pikine / Jaraaf) en éliminant le match de 8es de finale contre le Jaraaf et « en projetant » de le délocaliser.





«On a aussi notifié un extrait de décision du bureau de la Ligue pro qui s'est engagé à de- mander au vice-président chargé des compétitions et de la communication de la structure de ne plus programmer de match de la Ligue pro aux stades incriminés par les rapports des commissaires de matchs pour des cas de violence grave, en l'occurrence les stades Alboury Ndiaye de Louga et Alassane Djigo de Pikine. Les charges portées sur le club sont inopportunes et discriminatoires (...) », a affirmé M. Soly.





La LSFP a sanctionné le champion du Sénégal 2014 à la suite des incidents survenus contre le Jaraaf, le dimanche 18 juin 2023, comptant pour la 22e journée de Ligue 1.



«Nous avons joué un match plaisant qui s'est terminé dans d'excellentes conditions. Nous ne pouvons pas accepter la stigmatisation. Si c'est l'AS Pikine, les gens s'empressent de frapper», a-t-il dénoncé.



Pour se faire une justice, l’As Pikine va déposer un recours.



« Nous allons déposer un recours motivé auprès de la chambre de recours et même aller loin où les textes de football nous permettent. Si vous regardez le procès-verbal, il y a un seul rapport qui est visé. Il s'agit de celui du commissaire de match. Ils ont sorti le procès-verbal sans pour autant nous attendre. Mais, s'il faut aller au Tribunal arbitral du Sport (TAS), nous y allons pour que nos droits soient respectés », a fait savoir le président de l’AS Pikine.