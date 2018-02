Un mort, un disparu dans une explosion, ce samedi, à l'usine Saipol à Dieppe

À Dieppe, une explosion a eu lieu dans la matinée de ce samedi 17 février 2018 sur le site de l'usine Saipol qui fabrique de l'huile. C'était vers 10h30, lors d'une opération de maintenance sur une cuve. Le député de Seine-Maritime et ancien maire de Dieppe, Sébastien Jumel annonce que "l'explosion a fait un mort et un disparu, deux sous-traitants".



L'opération de maintenance de la cuve de l'usine Saipol était réalisée par des sous-traitants. Sébastien Jumel précise que pour l'instant on ne sait pas ce qui a causé l'explosion. Il ajoute : "L'usine de fabrication d'huile n'est pas classée Seveso mais elle est soumise à autorisation."



Le maire de la ville, Nicolas Langlois, était sur place dès la fin de la matinée : "Un périmètre de sécurité a été mis en place et il a été demandé à tous les habitants des environs de ne pas sortir de chez eux pour ne prendre aucun risque."



Source : France Bleu