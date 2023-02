Un «objet» volant abattu par les États-Unis au-dessus de l'Alaska

Cette fois, le président américain n’a pas attendu que l’objet traverse tout le pays. À peine repéré jeudi 9 février dans la soirée, il a été promptement abattu par un avion de combat vendredi à la mi-journée, près des côtes de l’Alaska.



Il faut dire que depuis le samedi 4 février, les républicains, en particulier les élus de cet État situé au Nord-Ouest du pays, se déchaînent pour dénoncer la faiblesse de l’administration. La Maison Blanche défend une mesure de prudence. L’objet volait à une altitude de 40 000 pieds et représentait un danger potentiel pour l’aviation civile. Il a été abattu au-dessus des eaux territoriales américaines, actuellement gelées. Cela va permettre de retrouver rapidement les débris pour les analyser.



Mais d’ores et déjà, la Maison Blanche fait preuve d’une grande prudence. D’abord, elle n’appelle pas cela un ballon. Ensuite, le porte-parole pour les questions stratégiques précise que cet objet, dont la provenance et la nature restent donc à déterminer, est beaucoup plus petit que le ballon chinois abattu samedi au-dessus de l’Atlantique ; de la taille d’une petite voiture contre trois bus pour le ballon dit espion.



Une abondance de précautions qui s’explique aussi sans doute par la volonté de ne pas tendre davantage des relations sino-américaines, déjà bien abîmées par le contexte général et la première affaire.