Un responsable de Rewmi rejoint le parti de Déthié Fall

Mamadou Wayndé Dieng, responsable du parti de Idrissa Seck, dans la région de Diourbel a claqué la porte. Dans sa nouvelle orientation politique, l’ex-Rewmiste a tout décidé de rejoindre un autre ex-Rewmiste.



M. Dieng s’est engagé avec Déthié Fall, président du Parti Républicain pour le Progrès/DISSO AK ASKAN WI. Selon lui, ce choix de rejoindre le parti de Déthié Fall, est motivé, d’après ce dernier par deux éléments essentiels : le leader et le Parti.



D’abord l’homme fort de Diourbel a fait le choix d’accompagner l’honorable député de par « son profil ». A l’en croie, il s’est joint à la politique de Déthié Fall du fait de « son expérience, sa vertu et son courage mais aussi de ses 16 ans d'engagement politique constant, il est comme cet avocat qui n'a eu de client que le peuple ».



Ce parti avec sa composition hétérogène qui inspire a restauré et ressuscité de ses valeurs propres de Justice, d'Équité, de Liberté, de Patriotisme entre autres constitue pour Mamadou Dieng comme une analogie par rapport aux attentes de ce dernier et à celles du Sénégalais lambda.