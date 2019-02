Un sommet de l'EAC décisif sur le Burundi?

Le Burundi, pays des Grands lacs d'Afrique, traverse depuis plus de trois ans une crise politique qui a poussé plus de 360 000 personnes en exil et a fait plus de 1 200 victimes, selon la CPI. Après un échange épistolaire très vif entre l'ougandais Yoweri Museveni, président en exercice de l'EAC et médiateur en chef dans la crise burundaise et le président Pierre Nkurunziza, le Burundi a, cette fois, répondu présent au sommet prévu ce 1er février, même si Nkurunziza ne fait pas le déplacement. Mais quel est l'enjeu pour lui ?