Un temps poussiéreux est prévu dans le nord et le centre du Sénégal (Anacim)

Un temps poussiéreux est prévu dans le nord et le centre du pays au cours des prochaines vingt-quatre heures, avec un ciel ensoleillé, mais parsemé de nuages par endroits, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



En raison de cette situation, les visibilités ‘’resteront réduites’’ dans le nord et le centre-ouest. Des pluies faibles, voire modérées, sont prévues à Kédougou (sud-est), Kolda (sud) et Tambacounda (est). Elles pourraient s’étendre aux départements de Koungheul et Kaffrine (centre).

Cette situation devrait être favorisée par la présence de nuages denses.

‘’La chaleur sera beaucoup plus marquée sur le nord et le nord-est du pays, avec un pic de 43° C à Matam et à Podor’’, annonce l’ANACIM.

Les vents seront d’intensité faible, voire modérée, durant les prochaines vingt-quatre heures.