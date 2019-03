Un tour au Marché Castor... pour constater une légère baisse du prix de l’oignon

"Le prix de l'oignon a connu une légère baisse"

Il est 11 heures au marché Castor de Dakar. Ce marché, très prisé par les ménagères de la capitale sénégalaise, est aujourd’hui, mardi 12 mars 2019, inhabituellement au calme. Des légumes frais, poivron, persil, tomates, et autres condiments, sont bien étalés à même le sol. Des sacs d’oignons superposés et bien rangés devant les grossistes, une chaleur infernale mêlée à l’ air pollué venu chambouler le décor dakarois depuis lundi. Seuls quelques clients se faufilent entre les étals de certains commerçants.À quelques mètres de là, dans le coins légumes, se trouve un stand bien rempli de sacs d’oignon et de pomme terre. Ici, détaillants et grossistes se ravitaillent. Entouré de femmes venues s’approvisionner en oignon, Djibril Diouf, habillé d'un pull-over de couloir orange et d’un jean bleu, attire notre attention.Interrogé, le jeune homme explique que si le marché est bien approvisionné en oignon local, c’est parce que le gouvernement a fermé les exploitations de l’oignon hollandais. Donc, présentement, seul l’oignon local est vendu dans le marché : «Actuellement, le marché est bien approvisionné en oignon local et c’est depuis plus d’une dizaine de jours ». Et, informe-t-il «c’est parce que les récoltes sont en cours ». Concernant l’oignon importé, le commerçant renseigne qu’ : «il y en a très peu ou presque plus dans nos magasins et, ajoute-t-il, c’est parce que le ministre à bloquer les importations».S’agissant des prix, Diouf d’informer qu’il y a une légère baisse et néanmoins il devrait continuer à baisser : « le sac de l’oignon est écoulé entre 9 500 et 10 000 F Cfa, et le kilogramme entre 500 et 450 F Cfa», renseigne-t-il.