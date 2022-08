Le choix du coach parisien porté sur Kilyan Mbappé pour tirer les penaltys ne plait pas à Neymar et à ses fans. Et ils l’ont fait savoir sur les Réseaux sociaux.



À la 23e minute du match qui a opposé samedi, le PSG à Montpellier, le club de la capitale obtient un premier penalty. C’est Kilyan Mbappé qui tire et qui se rate. À la 43e minute, Paris obtient un autre pénalty. Cette fois-ci, Neymar est choisi pour tirer. Il marque. Mbappé va se rattraper à la 69e minute pour inscrire le 4e but parisien de la soirée. Un match finalement remporté sur le score de 5 buts à 2 par le PSG.



Le staff parisien précisera à la fin du match, que Kilyan Mbappé a été perturbé par un problème familial. Seulement, le joueur brésilien n’a pas encore digéré la décision de Galtier de faire de Mbappé son premier choix pour les penaltys.



« Maintenant c'est officiel, c'est Mbappe qui tire les penaltys au PSG. Clairement c'est une affaire de contrat, car dans aucun club au monde qui a Neymar, il serait le deuxième collectionneur, aucun !!

Il paraît qu'à cause du contrat, Mbappe est le propriétaire du PSG !! 😡 (emoticone colère) », a twitté un compte fan de Neymar.