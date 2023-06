Un vrai bluff du ministère des Finances et du Budget du Sénégal dans la présentation du budget (Par Mady Cissé)

Depuis 2020, le Sénégal a adopté le budget programme qui ne considère plus l'amortissement comme une charge du budget, mais une opération de trésorerie qui se trouve dans le tableau du besoin de financement brut de l'Etat.



L'amortissement de la dette publique est couvert par les emprunts dans le tableau de besoin de financement brut (projets et programmes et autres emprunts). Pour les autres emprunts, il s'agit des opérations courantes de l'Etat sur le marché financier régional, en émettant des bons du trésor, obligations du trésor, emprunts obligataires, sukuk , ou bien sur le marché financier international (eurobonds).



En somme, on ne peut pas ajouter des choux et des salades. Donc, une opération de trésorerie n'est pas une dépense budgétaire, selon le budget programme. Donc, le budget ne peut pas être le cumul des dépenses de la loi des finances et d'une opération de trésorerie (amortissement de la dette)



Budget 2024= dépenses de la loi des finances = 5911 milliards de FCFA

Amortissement de la dette ( opération de trésorerie) = 1085 milliards de FCFA



Selon l'article 7 portant de loi de finances dans l'UEMOA, le budget décrit les recettes et les dépenses budgétaires autorisées par la loi de finances.



Encore une fois, le budget de l'année 2024 est projeté à 5911 milliards FCFA dont 5633 milliards pour les dépenses du budget général et 277 milliards pour les dépenses des comptes spéciaux du Trésor (CST).