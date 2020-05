Un week-end de grand rush en perspective... Après l'ouverture des mosquées et marchés

Depuis le discours du président de la république macky Sall relatif à l’assouplissement de l’état d’urgence, certains imams et oulémas s’apprêtent à célébrer, demain, la grande prière du vendredi. De même que, la semaine prochaine, la Nuit du Destin, communément appelée «Laylatoul khadr» suivie quelques jours plus tard de la Korité ou la prière marquant la fin du ramadan. Pendant ce temps, les grands marchés traditionnels comme Castors, Thiaroye, Tilène et autres « Loumas (marchés hebdomadaires) » de l’intérieur du pays espèrent recevoir un record de clients en vue des préparatifs de la fête de korité.



Dans certaines régions, « Le Témoin » quotidien a appris que gouverneurs, préfets et médecins-chefs de région vont tenir des comités régionaux de développement (Crd) en vue de prendre des mesures face à la pression grandissante des commerçants et transporteurs. Surtout au niveau des « loumas » où les vendeurs de bétail et marchands de poulets, mais aussi de pommes de terre, d’oignons voire de fringues ne comptent pas rater le dernier week-end avant la fête pour faire de bonnes affaires.



Cette situation de grand rush inquiète certains membres du comité scientifique du Covid-19 qui, depuis l’annonce du président de la république, se sont murés dans un silence de désapprobation. Et surtout au moment où le virus semble pousser un cri de guerre…