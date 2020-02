Une alerte des États-Unis sur une attaque terroriste au Kenya crée la polémique

L'ambassade des États-Unis au Kenya a mis en garde contre une attaque terroriste dans un grand hôtel de la capitale, Nairobi, bien que l'hôtel exact n'ait pas été identifié.



Dans une alerte de sécurité publiée jeudi, l'ambassade a déclaré que "des groupes terroristes pourraient préparer un attentat" sur une cible "populaire auprès des touristes et des voyageurs d'affaires".



L'alerte a fait craindre une répétition de l'attaque terroriste de janvier 2019, lorsque des militants islamistes d'al-Shabab ont pris d'assaut l'hôtel et le complexe d'affaires DusitD2 et tué au moins 21 personnes.



Les États-Unis ont exhorté leurs citoyens à "faire preuve d'une vigilance accrue lorsqu'ils visitent ou séjournent dans des hôtels de la région de Nairobi".



Le chef de la police kenyane a déclaré qu'ils avaient renforcé le déploiement de la police dans la ville et la surveillance des frontières, mais a averti le public d'être "extra vigilant".



Il a tweeté une déclaration quelques instants après que l'ambassade américaine a lancé son alerte :