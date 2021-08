Une conférence-exposition sur l’énergie prévue les 1er, 2 et 3 décembre 2021 à Diamniadio

Le Ministère du Pétrole et des Energies, le Secrétariat permanent du COS-PETROGAZ et le Conseil Patronal des Énergies Renouvelables du Sénégal (COPERES), organisent, en partenariat avec Energy Capital and Power (ECP), la conférence-exposition MSGBC Oil, Gas & Power 2021 sur l’énergie, les 1er, 2 et 3 décembre 2021 au Centre International de Conférence Abdou DIOUF (CICAD) de Diamniadio.



Cet évènement, le premier du genre organisé par l’Etat du Sénégal dans le secteur de l’énergie, entre dans le cadre de la promotion des investissements dans ledit secteur, grâce à la mise en valeur du potentiel énergétique aussi bien dans le sous-secteur pétrolier, en plein développement, que dans le sous-secteur de l’électricité et des énergies renouvelables, dans un contexte mondial de transition énergétique.



Selon le Ministre du Pétrole et des Energies Mme Aïssatou Sophie GLADIMA, « cette conférence va contribuer à stimuler les investissements dans notre pays dans ce secteur, avec les perspectives prochaines de l’exploitation du pétrole et du gaz, mais également dans le secteur des énergies renouvelables dans lequel notre pays a fait des progrès significatifs avec près de 30% d’énergie propre dans le réseau électrique ». Elle ajoutera que « l’arrivée prochaine du gaz local constituera un élément non négligeable de notre transition énergétique, tenant compte des changements climatiques, pour produire une énergie propre et accessible à moindre coût, grâce à des programmes innovants dans ce domaine ».



Le choix du Sénégal par le partenaire stratégique ECP se justifie par les avancées notables enregistrées dans le secteur de l’énergie. Les investissements majeurs inscrits ces dernières années dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE), les perspectives optimistes de l’exploitation pétro-gazière à l’horizon 2023 ainsi que les résultats significatifs dans le domaine des énergies renouvelables, viennent en appoint à la cohérence de ce choix.



La transition énergétique sera en effet, l'un des thèmes importants de cet événement, avec les programmes dans les innovations pour une énergie propre et accessible à moindre coût.

Véritablement, le Sénégal vit ces dernières années une période de croissance significative dans le secteur de l'énergie impliquant tous les segments de la chaine de valeur pétrolière et gazière ainsi que des énergies renouvelables. Cette évolution est supportée par des décisions d'investissement clés, prises dans des délais records et qui sont adossées à une forte volonté politique d'accélérer les projets d'importance nationale.



Pour faire face aux défis d’industrialisation de notre pays, l'investissement dans nos ressources nationales est plus important que jamais. « Par le biais de cette conférence, nous affirmons avec force aux investisseurs mondiaux que le Sénégal et la sous-région sont ouverts aux affaires et que nos secteurs du pétrole, du gaz et de l'électricité représentent une opportunité d’investissement inégalée en Afrique » a souligné avec force le Ministre du Pétrole et des Energies.



MSGBC Oil, Gas & Power est l’une des premières conférences majeures sur l'énergie en Afrique qui réunit l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique. L'événement célèbre les entreprises nationales, avec deux pavillons consacrés à la mise en valeur des capacités locales. Il verra également la participation de délégations officielles venues de nombreux pays africains, notamment ceux du bassin sédimentaire MSGBC (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée Bissau et Guinée Conakry), des pays producteurs de pétrole d’Afrique de l’Ouest, aux côtés de partenaires d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie.