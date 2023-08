Une délégation de Yewwi Askan Wi présentement chez le Khalife général des mourides

Une forte délégation de la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi dirigée par le président Habib Sy est présentement dans la demeure du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké qui va les recevoir.



Dans la délégation, on peut compter Birame Souleye Diop et Abass Fall de Pastef. Mais également Cheikh Tidiane Youm du PUR et Maimouna Bousso entre autres.



Le cas de Ousmane Sonko, qui a entamé ce mardi son 23e jour de grève de la faim et ainsi que ceux des autres détenus comme Hannibal Djim, Cheikh Bara NDIAYE seront certainement abordés avec le guide religieux.