Une étude sur l'ADN révèle l'impact génétique de la traite des esclaves à l'époque coloniale

Plus de 50 000 personnes ont participé à l'étude, qui a permis d'identifier plus en détail "l'impact génétique" du commerce sur les populations actuelles des Amériques.Elle met à nu les conséquences du viol, des mauvais traitements, des maladies et du racisme.Plus de 12,5 millions d'Africains ont fait l'objet d'un commerce entre 1515 et le milieu du XIXe siècle.Environ deux millions d'hommes, de femmes et d'enfants réduits en esclavage sont morts en route vers les Amériques.



L'étude ADN a été menée par la société de tests génétiques de masse 23andMe et a inclus 30 000 personnes d'origine africaine des deux côtés de l'Atlantique. Les résultats ont été publiés dans l'American Journal of Human Genetics. Steven Micheletti, généticien des populations chez 23andMe, a déclaré à l'agence de presse AFP que l'objectif était de comparer les résultats génétiques avec les manifestes des navires négriers "pour voir ce qui correspond et ce qui ne correspond pas".Bien qu'une grande partie de leurs résultats soit en accord avec la documentation historique sur les lieux de capture des populations en Afrique et sur les lieux d'esclavage en Amérique, "dans certains cas, nous constatons qu'il y a des divergences, assez significatives", a-t-il ajouté.



L'étude a révélé, conformément à la grande route des esclaves, que la plupart des Américains d'origine africaine ont leurs racines dans des territoires situés aujourd'hui en Angola et en République démocratique du Congo.Ce qui est surprenant, c'est la surreprésentation de l'ascendance nigériane aux États-Unis et en Amérique latine par rapport au nombre d'esclaves enregistrés dans cette région.



Les chercheurs affirment que cela peut s'expliquer par "le commerce intercolonial qui a eu lieu principalement entre 1619 et 1807".Ils pensent que les esclaves nigérians ont été transportés des Caraïbes britanniques vers d'autres régions, "vraisemblablement pour maintenir l'économie esclavagiste alors que la traite transatlantique des esclaves était de plus en plus interdite".



De même, les chercheurs ont été surpris de constater une sous-représentation du Sénégal et de la Gambie - l'une des premières régions d'où les esclaves ont été déportés.



Les chercheurs ont attribué cette situation à deux informations sordides : beaucoup ont été envoyés travailler dans des rizières où sévissait la malaria et d'autres maladies dangereuses ; et plus tard, un plus grand nombre d'enfants ont été envoyés, dont beaucoup n'ont pas survécu à la traversée.



Une autre découverte macabre de l'étude a révélé que le traitement des femmes esclaves à travers les Amériques avait eu un impact sur le pool génétique moderne.



Les chercheurs ont déclaré qu'un fort préjugé à l'égard des contributions des femmes africaines dans le pool génétique - même si la majorité des esclaves étaient des hommes - pouvait être attribué au "viol de femmes africaines asservies par les propriétaires d'esclaves et à d'autres formes d'exploitation sexuelle".