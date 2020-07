Une femme électrocutée par un des câbles du TER en réanimation à l’hôpital Principal

Avec la chaleur qui a prévalu ces derniers jours au Sénégal, et particulièrement dans la capitale, les populations souhaitaient ardemment voir la pluie tomber afin que le temps se rafraîchisse. Hélas, à peine les premières gouttes de pluies tombées, on note déjà des victimes. Parmi elles, la dame Oumou Khany Aïdara qui habite à la cité Pikine Icotaf 1. Réveillée aux environs de huit heures trente, elle avait commencé à faire le ménage. Malheureusement pour elle, c’est lorsqu’elle a sorti la serpillère du seau d’eau pour nettoyer les carreaux qu’elle a été électrocutée.



Selon Abdoulaye Kane, qui a assisté à la scène, elle a été tirée d’affaire dans un premier temps grâce à un tronc d’arbre avant d’être secourue par les sapeurs-pompiers. La bonne dame est actuellement en réanimation à l’hôpital Principal. « Il y avait un fil électrique non raccordé par la Senelec qui traînait tout juste derrière la maison de la victime. Il était dans un grand trou d’où sortaient des étincelles. Nous l’avions signalé aux agents pour qu’ils viennent l’isoler en vain. Finalement, c’est la population qui a bouché ce trou (…) Lorsque l’incident s’est produit, nous avons tenté en vain de câbler ladite société pour qu’elle vienne isoler le fil mais jusqu’à l’heure où je vous parle aucun agent n’a daigné faire le déplacement. Aujourd’hui tous les habitants des cités Icotaf 1, 2 et 3 sont en danger » se désole notre interlocuteur.



Selon lui le Train express régional est la cause du malheur des habitants de ces cités. « Tous les câbles que vous voyez sont reliés au poste électrique qui ravitaille en électricité le Ter. Il y a des fuites qui irradient les objets métalliques des maisons environnantes. C’est pourquoi nous sommes tous en danger. Si la Senelec n’arrive pas à régler ce problème, nous sollicitons de l’Etat qu’il prenne ses responsabilités » confie Abdoulaye Kane, un voisin de la victime. D’autres pères de famille n’excluent pas de déménager pour préserver leur vie et celle de leur progéniture. En ce qui concerne Oumou Khany Aïdara, Abdoulaye Kane soutient qu’il n’a pas plus d’informations sur son état à part le fait qu’elle a été admise au niveau du service de réanimation de l’hôpital Principal. Les populations n’excluent pas de descendre dans la rue pour protester si jamais la Senelec reste muette face à leurs revendications.



Le Témoin