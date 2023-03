“Une place en enfer”: Shakira donne une première interview depuis sa rupture et tacle sa rivale

Exutoire

Un moment difficile qu’elle a réussi à surmonter grâce à la musique, qu’elle voit comme une thérapie. “L’expression, c’est le contraire de la dépression, encore mieux qu’une séance chez le psychologue”, estime Shakira. L’enregistrement en janvier de son album “BZRP Music Session #53" après cinq ans d’absence a justement été pour elle “un exutoire”.

Elle ajoute que cette rupture lui a permis de changer. “J’ai toujours été dépendante émotionnellement des hommes. Maintenant, je sais que je me suffis à moi-même. Je n’aurais jamais cru que ça puisse arriver.”

Visiblement tournée vers l’avenir, elle ne mâche toutefois pas ses mots lorsqu'il est question de Carla Marti, la petite amie de Gérard Piqué avec qui il a entretenu une liaison pendant leur relation. “Il y a un endroit en enfer réservé aux femmes qui ne supportent pas les autres femmes.”

Interrogée par le journaliste Enrique Acevedo dans l’émission “En punto” à l’occasion de la sortie de son album, la chanteuse n’a pas pu éviter les questions concernant sa séparation. “Je suis prête pour le prochain round. Que la vie me montre ce qu’il y a d’autre à affronter”, a-t-elle notamment lancé. “Je suis restée silencieuse et j’ai juste essayé de tout traiter. C’est difficile d’en parler, surtout parce que je le traverse toujours, que je suis sous le regard du public, et parce que notre séparation n’est pas une séparation normale. Cela a donc été difficile, non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants.” L’ancien joueur professionnel et la chanteuse ont eu deux enfants ensemble, Milan, 9 ans, et Sasha, 7 ans.