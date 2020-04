Une plateforme en ligne mise en place pour éviter tout regroupement devant les boulangeries

Dans la lutte contre la propagation du Covid-19 au Sénégal, tout rassemblement est interdit. Pour appuyer l’Etat du Sénégal sur cette mesure préventive, une plateforme en ligne a été mise en place pour éviter tout regroupement devant les boulangeries. Initié par le ministère du Commerce, « Jayma Mbourou» va être lancé au plus tard jeudi pour que les Sénégalais puissent commander au niveau de leur quartier.



Cette plateforme est composée de la fédération nationale des boulangers du Sénégal, des regroupements des boulangers du Sénégal entre autres.



« On a créé cette plateforme pour pouvoir vendre le pain à domicile via téléphone, whatsaap, internet entre autres. On vous livre du pain au même prix avec des conditions hygiéniques et vous ne payez absolument rien pour la livraison », soutient le président de la fédération des boulangers du Sénégal, Amadou Gaye, joint par Seneweb.



Il est prévu de mettre à la disposition des jeunes des Kiosques afin de les appuyer.



« On a tenu des réunions le samedi et le dimanche dernier avec le délégué de la Der et le ministre du Commerce pour accélérer ce processus et la Der s’est engagée à appuyer ces jeunes pour leurs permettre d’avoir des points de vente et aussi aux boulangers qui le désirent de venir au niveau de nos associations pour s’inscrire afin de pouvoir bénéficier de l’appui de la Der pour avoir des voitures de livraison, des kiosques de pain pour pouvoir faciliter le travail », renseigne-t-il.



Etant dans un contexte de Covid-19, les changements de comportements doivent s’imposer, d’après Gaye.



« On est plus dans l’ancien contexte, il faut que les gens le comprennent ainsi. J’invite les Sénégalais à changer de comportement, à venir très tôt au niveau des boulangers pour chercher le pain et de ne pas exiger des boulangers du pain chaud ».





Seneweb