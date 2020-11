Une réflexion entamée pour coupler les élections locales aux législatives de juillet 2022

Selon Confidentiel la Lettre Quotidienne, la réflexion est entamée au sein de l’exécutif pour coupler les élections locales prévues au mois de mars 2021 aux élections législatives prévues normalement en juillet 2022. Outre le caractère dispendieux d’une élection, l’organisation de deux scrutins à moins d’un an d’intervalle replongerait le Sénégal dans un cycle de vote sans fin.



Et selon la publication quotidienne, en effet, « si aucune date n’est indiquée pour le moment, il est désormais clair que les élections locales n’auront pas lieu l’année prochaine ».



D’ailleurs, fait elle remarquer, « aucune révision de listes électorales n’a été entamée et désormais presque tous les partis détenteurs de mairies sont dans la coalition présidentielle avec l’arrivée de Rewmi au pouvoir ». L’ajournement sine die des locales ne choque désormais plus personne et le mandat des maires est prolongé depuis au moins 16 mois. D’autant plus que la commission politique du Dialogue national, devait se pencher sur la nécessité du report ou couplage de ces joutes.



Enfin, révèle la même source, le même scénario se profile à l'Assemblée nationale où le mandat des députés pourrait être prolongé pour quelques mois ou années à partir de 2022. L’enjeu pour le pouvoir est d’attendre 2024 pour coupler lesdites élections, locales, législatives ou pourquoi pas présidentielle. La réflexion est donc entamée au sein de la classe politique.