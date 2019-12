Une requête introduite pour obtenir l'annulation du mandat de dépôt de Guy Marius Sagna et compagnie

Me Moussa Sarr, l’un des avocats de Guy Marius Sagna et compagnie, annonce avoir déposé vendredi, une requête devant la Chambre d'accusation de la Cour d’appel de Dakar pour obtenir annulation des mandats de dépôt décernés contre les manifestants précités.



Dans leur requête, ils demandent purement et simplement la main levée desdits mandats et leur mise en liberté d'office.



Dr Babacar Diop, l'activiste Guy Marius Sagna ainsi que six (6) autres personnes ont été placés sous mandat de dépôt par le Doyen des juges ce mercredi 4 décembre 2019. Ils ont été arrêtés le vendredi 29 novembre 2019 à la suite d’une manifestation non autorisée contre la hausse du prix de l'électricité devant le Palais.