Union internationale de la presse francophone: réélu, Madiambal Diagne dévoile les enjeux de son mandat

Réélu président de l'Union internationale de la presse francophone (Upf), Madiambal Diagne, s'est exprimé sur les enjeux de son mandat pour les deux prochaines années, qu'il place sous signe d'un challenge important pour renforcer la cohésion au sein de l'Upf.



Madiambal Diagne compte aussi répondre aux attentes du comité international qui a salué le travail réalisé ces quatre dernières années et qui considère qu'il faut parachever un tel travail. "Des actions d'accompagnement, d'assistance et de soutien aux sections nationales sont attendues", déclare le président de l'Upf.



Il a reconnu que le poste de président de l'Upf n'est pas une petite affaire, car elle est présente dans plus de 50 pays à travers le monde et dans des continents différents. "Ca demande une présence, un travail de coordination et du temps", reconnait-il.