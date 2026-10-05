Unité 7 des Parcelles Assainies : deux corps sans vie repêchés par les sapeurs-pompiers après les fortes pluies

Les fortes pluies enregistrées ce dimanche 4 octobre 2026 à Dakar ont fait deux victimes à l’Unité 7 des Parcelles Assainies.



Selon les informations rapportées par Sud fm, une femme et son enfant ont perdu la vie après l’effondrement d’un mur de protection sur leur habitation, située dans un bas-fond particulièrement exposé aux inondations.



Les deux victimes se trouvaient dans leur chambre. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour procéder aux opérations de secours. Ils ont finalement repêché deux corps sans vie.



Le drame intervient alors que plusieurs localités de Dakar et d’autres régions du Sénégal sont touchées par de fortes pluies.