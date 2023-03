Université Assane Seck à Kolda : Moussa Baldé menace de résilier le contrat avec l'entreprise si....

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Moussa Baldé, a donné un délai de 1 mois à l’entreprise en charge de la construction du campus pédagogique de l’université Assane Seck à Kolda pour terminer le chantier, qui connaît d’énormes lenteurs.



D’après APS, le ministre qui effectuait une visite sur le site, n’est pas convaincu de l’avancement des travaux. Ainsi, il a affirmé que si la situation ne change pas après le délai donné à l’entreprise, le contrat avec eux sera résilié. « Nous espérons que nous n’en arriverons pas à cette situation », a-t-il toutefois indiqué.



Il s’est cependant dit satisfait de l’état d’avancement des travaux du campus social de Kolda d’une capacité de 500 lits. Ce campus social sera doté d’un centre médico-social et d’un restaurant de 500 places.



Lancés depuis plus de 5 ans, les travaux du centre délocalisé de l’Université Assane-Seck de Ziguinchor à Kolda peinent toujours à être terminés.