Université Assane Seck de Ziguinchor: le SAES étale ses préoccupations et met en garde Cheikh Oumar Hann

Des pétitions et réclamations rythment depuis hier, mercredi, le fonctionnement de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (Uasz). Selon « Libération », la coordination du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) s’est dit outré et désemparé par le dialogue de sourds que lui "impose délibérément le ministère de l‘Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation". Face à cette ignorance, le Saes a exprimé son ras-le-bol et à décliner toute sa responsabilité concernant les perturbations à venir dans l’Université.



« Nous sommes encore sortis de notre silence pour exprimer notre amertume sur les trois écueils qui, sans aucun doute, freinent de façon systématique l'envol de l'institution en croissance : les textes de gouvernance qui sont toujours dans le circuit, le budget de l'université qui est insuffisant et les chantiers qui sont toujours en souffrance. Notre coordination attend sans délai la signature par le Chef de l'Etat Macky Sall du décret d'application portant création, organisation et fonctionnement de l'Uasz », a déclaré Alpha Oumarou Ba, le coordonnateur du Saes-Uasz.



Poursuivant, il a affirmé que « l'Uasz est passée de 2019 à 2021 de 4.000 à environ 10.000 étudiants en terme d'effectifs. Le budget alloué s'élève actuellement à environ 4.700.000.000 Fcfa, malgré les besoins de l'institution qui vont au-delà. Ce budget doit être adopté sur la base des réels besoins de l'institution. Cela est d'autant plus vrai que l'Uasz n'a pas de fonctions de service. À part la subvention de l'Etat susmentionnée, elle ne compte que sur les inscriptions pédagogiques des étudiants. Ce qui contraste fondamentalement avec la dette astronomique sous laquelle elle croupit. Une dette estimée à environ 4 milliards de Fcfa en termes de charge (impôts, Fnr, fournisseurs, Senelec, Sonatel, Sde...) ».



Par conséquent, l'Uasz doit « être exonérée des impôts », mais également être suffisamment dotée en crédits pour faire face à ses obligations régaliennes que sont l'enseignement, la recherche et le service à la communauté ont soutenu Alpha Oumarou Ba et ses camarades qui attendent sans délai le démarrage effectif des chantiers entamés depuis 2015. « Le constat amer est que les chantiers ne progressent pas. Étant donné une telle situation, la coordination du Saes a décidé d'entamer l'année académique 2021/2022 qu'à la condition d'un redémarrage effectif des chantiers avec un planning d'exécution raisonnable », a prévenu Alpha Oumarou Ba.



« Nous déclinons toute responsabilité sur les perturbations inévitables à venir et qui vont inéluctablement plomber le bon fonctionnement des enseignements à l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Si rien n'est fait pour pacifier l'espace universitaire, nous tiendrons le ministre Cheikh Omar Anne comme seul responsable des conséquences que pourrait engendrer ce dilatoire qu'il semble allègrement entretenir », a conclu M. Ba.