Université Iba Der Thiam de Thiès : le campus social attaqué par des hommes armés

Le campus social de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) a été le théâtre d’une attaque à main armée dans la nuit du 07 au 08 novembre. Six (06) assaillants lourdement armés de fusils et de machettes ont pénétré sur le site situé sur la Voie de contournement Nord (VCN) vers 3 heures du matin, semant la panique parmi les résidents.



Selon le quotidien Les Echos, plusieurs étudiants ont affirmé avoir été réveillés en sursaut par des bruits de pas, des cris et des menaces. Les présumés agresseurs, décrits comme « organisés et déterminés », ont braqué leurs armes sur certains résidents, exigeant de l’argent et fouillant de nombreuses chambres. Certains étudiants ont même été contraints de se mettre à plat ventre sous la menace, tandis que les malfaiteurs dérobaient une forte somme d’argent dans la boutique du campus.



Face à cette attaque éclair, les agents de sécurité du site se sont retrouvés dans l’incapacité totale d’intervenir. Le quotidien d'information rapporte qu’ils étaient « totalement impuissants (…) faute de moyens adéquats, d’absence d’équipements et de dispositifs de surveillance efficaces », mettant en lumière les graves lacunes en matière de sécurité sur le campus.



En réaction à cet incident, la Conférence des Amicales d’Étudiants (CAE) a publié un communiqué pour dénoncer fermement cette situation inquiétante. L’organisation étudiante exige une enquête approfondie sur cette attaque et un « renforcement immédiat » des mesures de sécurité sur l’ensemble des campus universitaires, afin de garantir la protection des biens et des personnes et d’éviter que de tels événements ne se reproduisent.