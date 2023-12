Université de Bambey: les campus sociaux réouverts le 20 décembre

Les campus sociaux de l'université Aliou Diop de Bambey (UADB) notamment ceux de de Bambey, Diourbel et de Ngoundiane seront ouverts le mercredi 20 décembre 2023 à 8 heures. L’information a été donnée par Moustapha Gueye, Directeur du centre régional des œuvres sociales, rapporte les Echos.



Rappelons que le rectorat de l’université Aliou Diop de Bambey avait décidé de procéder à la suspension des activités pédagogiques et la fermeture des campus sociaux, «pour préserver la sécurité du personnel et des étudiants de l’UABD » au mois de juin dernier suite aux émeutes relatives au procès Sonko Adji Sarr.