Université de Bambey : les enseignants arborent des brassards rouges pour dénoncer leurs conditions de travail

Les enseignants de l’université Alioune Diop (UAD) de Bambey (centre) ont décidé d’arborer des brassards rouges du lundi à samedi, pour protester contre leurs conditions de travail et les difficultés auxquelles cet établissement universitaire est confronté, renseigne l’APS.



Le chargé de communication du Syndicat autonome des enseignants du supérieur de l’Université Alioune Diop (SAES-UAD), Malick Touré qui s’exprimait en présence de ses collègues enseignants et membres de ce syndicat, a signalé qu’il y a toujours une coupure d’eau et d’électricité au sein du campus, faisant état aussi d’un déficit de bureaux pour les enseignants-chercheurs et de laboratoires non équipés. « Nous avons démarré aujourd’hui (lundi) le port de brassards rouges dans les amphis, les laboratoires et les bureaux pour déplorer le manque d’infrastructures constaté depuis plusieurs années à l’université Alioune Diop de Bambey et le déficit budgétaire qui avoisine plus de cinquante pour cent du budget de l’université », a -t- il déclaré.



Malick Touré a invité les pouvoirs publics à mettre en place un plan infrastructurel pour sortir l’université de cette crise et a demandé au nom de ses collègues un audit financier, comptable et organisationnel de la gestion de l’université.



Selon lui les conditions de travail très difficiles, ont engendré un important taux d’abandon d’étudiants et des enseignants qui démissionnent pour aller vers d’autres universités ou à l’étranger. Il a indiqué que les enseignants de l’UAD n’excluent pas un arrêt des cours et comptent utiliser toutes les voies légales pour la satisfaction de leurs revendications.