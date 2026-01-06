Université: les raisons de la démission de Ndiabou Séga Touré, ex-secrétaire nationale adjointe du SUDES-ESR

Ndiabou Séga Touré, Secrétaire générale nationale adjointe du Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (SDES-ESR), a démissionné de ses fonctions le 11 décembre 2025, dans une lettre très critique à l’égard de la structure dont PressAfrik a eu copie ce mardi 06 janvier 2026.



La syndicaliste dit avoir démissionné pour se «désolidariser et alerter sur les graves manquements constatés dans la procédure d’élection du Secrétaire général national du SUDES-ESR». Alors que «le mandat du bureau actuel s’achève», elle estime que la procédure de renouvellement «viole les textes et les principes les plus élémentaires».



Tout en dénonçant, ensuite, «les conflits d’intérêt», «l’iniquité de traitement» des dossiers et la «complicité inacceptable du SUDES unitaire» dans «l’élimination» de certains candidats, Ndiabou Séga Touré a déploré l’absence de «rigueur» et «d’orthodoxie» au sein de l’organisation.



Enfin, l’enseignante a prévenu que le SUDES-ESR est «en danger de mort imminente», tout en assurant qu’elle se «battra jusqu’au bout pour défendre» les intérêts du syndicat.



Le SUDES se définit comme «une organisation syndicale dédiée à la défense des droits des enseignants et à la promotion d'une éducation de qualité pour tous». Quant à Dr Ndiabou Séga Touré, elle est maître de conférence titulaire au département des Lettres à l’Université Cheick Anta Diop de Dakar.