Universités privées: la Coordination nationale des étudiants donne un ultimatum de 72 heures pour recevoir ses diplômes

Les étudiants orientés dans le privé réclame leurs diplômes. Marre d’attendre, ils donnent un ultimatum de 72 heures aux dirigeants d’universités privées.



« Nous sommes là pour évoquer les problèmes que nous sommes en train de subir depuis mai 2021. Nous sommes des étudiants qui ont été orientés par l’Etat du Sénégal depuis 2018. Et nous avions terminé notre formation en mai 2021. Mais jusqu’à présent nous n’arrivons pas à recevoir nos diplômes. Ce que nous considérons comme une injustice. Parce que nous avons contacté le président de l’Université du Sahel, Issa Sall, qui nous a dit que l’Etat ne lui a pas encore versé son argent. D’où la nécessité pour lui de bloquer nos diplômes », a déclaré Ousmane Gueye leur porte-parole.



Très remonté, M. Gueye au micro de Walf Radio, donne un délai de 72 heures à l’Etat du Sénégal et demande au ministre de l’Enseignement Supérieur Cheikh Oumar Anne à régler cette situation. « Ce que nous ne pouvons pas cautionner, c'est que nous avons fait des démarches administratives venant du ministère de l’Enseignement supérieur, mais rien n’a été concrétisé jusqu’à présent. Nous dénonçons cette injustice. Et nous interpellons l’Etat du Sénégal à faire face à cette situation et la régler dans les plus brefs délais de 72 heures avec le ministre de l’Enseignement supérieur. Dans le cas contraire, nous allons descendre dans la rue pour revendiquer nos diplômes », menace-t-il.