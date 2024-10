Urgent : Bougane Gueye Dany placé sous mandat de dépôt

Bougane Guèye Dany vient d'être placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République . C'est une information de Me El Hadji Diouf, son avocat qui se prononçait sur les ondes de la radio Alkuma FM. Le leader de Geum Sa Bopp et membre de la Coalition Samm Sa Kaddu sera jugé le 30 octobre 2024 en flagrant délit à Tambacounda (est).



Pour rappel, Bougane Guèye Dany a été arrêté par les forces de l'ordre depuis samedi pour refus d'obtempérer . Le patron de Dmédia voulant se rendre à Bakel avec sa caravane avait tenté de forcer le barrage des forces de défense et de sécurité.