Vague de licenciements dans plusieurs secteurs : des centaines de travailleurs ont manifesté ce vendredi à Dakar

Le Rassemblement des Travailleurs du Sénégal, un collectif réunissant des employés affectés par les récents licenciements dans divers secteurs, a manifesté ce vendredi dans les rues de Dakar.



Ils étaient des centaines de travailleurs licenciés à protester contre ces renvois qu’ils jugent abusifs et injustifiés. Le cortège a démarré depuis l’hôpital Abass Ndao, pour se diriger vers le rond-point de la Poste de la Médina, en passant par l’avenue Blaise Diagne. Les manifestants, tous en brassards rouges en signe de colère, brandissaient des pancartes aux slogans hostiles aux licenciements, exprimant leur mécontentement face à la précarisation croissante de leur situation professionnelle.





Selon les organisateurs, rapporte Igfm, cette mobilisation vise à interpeller les autorités sur la nécessité de protéger les droits des travailleurs et de mettre fin à une politique de licenciement qu’ils qualifient de systématique et sans dialogue préalable.