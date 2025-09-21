Urgent : Inondations à Bakel, routes coupées et établissements scolaires inondés

Le débordement du fleuve Sénégal commence à causer des dégâts dans la région de Bakel. Le transport routier est actuellement perturbé entre Bakel, Khoughany et Yaféra-Golmy en raison des lâchers d'eau du barrage de Manantali, qui ont provoqué une crue du fleuve. Le niveau du fleuve a dépassé sa cote d'alerte de 30 centimètres à la station de Bakel (est).



Une situation difficile pour les habitants. Les automobilistes et les motocyclistes sont contraints de s'immobiliser et de prendre une pirogue pour traverser les zones sinistrées et accéder aux autres villages du département de Bakel. Deux établissements scolaires du village d'Arounda ont commencé à être envahis par les eaux, a constaté l'APS. Cette situation intervient quelques jours seulement après l'arrivée à Bakel des premières quantités d'eau provenant du barrage de Manantali.



Joint au téléphone par l'APS, le sous-préfet de Moudéry, Oumar Mamadou Sow, a confirmé la situation. Il a déclaré que « depuis hier, il y a des pirogues pour aider les gens à traverser. Les routes sont coupées entre Bakel et Khoughany, mais aussi entre Yaféra et Golmy. L'eau commence également à pénétrer dans le collège d’enseignement moyen d’Arounda », a-t-il dit, assurant qu'il suit de près la situation dans l’arrondissement. Dans ce village de la commune de Ballou, l'eau a également franchi les murs de l'école arabe, a appris l'APS auprès de Bakary Niaghané, adjoint au maire de Ballou.



Pour faire face à cette situation, le personnel et les moyens matériels ont été renforcés dans le département. « Au niveau de la 63e compagnie d’incendie et de secours de la Brigade des sapeurs-pompiers de Bakel, nous avons eu un renfort du détachement d’intervention rapide. Il s’agit d’un renfort en moyens fluviaux et en personnel pour nous préparer à d’éventuelles inondations », a souligné le lieutenant Saliou Diaw.