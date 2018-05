Urgent : L'imam Ndao, les vidéos de décapitation sur sa machine et leur diffusion au tribunal

Tout est parti d'une question que le président de la chambre criminelle de Dakar Samba Kane a posé a Imam Alioune Badara Ndao. A savoir que lors de la perquisition de votre maison, ils ont trouvé dans votre chambre une machine où il y a des vidéos de décapitation des membres de l'Etat islamique, Boko-Haram et de la Deash.



Selon le présumé terroriste Imam Alioune Badara on ne peut faire projeter des vidéos qui l'accablent seulement. Pour lui, sur sa machine, il y a une centaine de vidéos. Tout ce qui se passe dans le monde le concerne. "Je fais des recherches partout, Mali, Israël, Nigéria, Centre Afrique Irak. Pourquoi la Chambre a choisi ces vidéos'', s'est interrogé l'accusé.



Du coté de la défense ce n'est pas normale, soit le Tribunal projette toutes les vidéos soit on ne projette rien. Les conseils d'Imam Ndao d'ajouter: " les pièces n'ont pas été communiquées à la défense''.



Le juge de rétorquer : "Au moment de la perquisition chez vous, les gendarmes ont saisi des documents, des appareils téléphoniques, des tablettes et un ordinateur. Dans votre ordinateur, les enquêteurs ont trouvé une trentaine de vidéos qui portent sur la décapitation, sur Boko Haram, sur le djihad, sur l’Etat islamique".