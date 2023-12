Urgent - Le Tribunal de Dakar ordonne la réintégration de Sonko sur les listes électorales

Ousmane Sonko obtient gain de cause de son long périple avec l’Etat du Sénégal. Ce jeudi 14 décembre, le juge Ousmane Racine Thior a confirmé la décision du tribunal de Ziguinchor qui avait ordonné la réintégration du maire de Ziguinchor sur les listes électorales. Avec cette décision le leader du parti dissous, Pastef les patriotes peut concourir à la course présidentielle.



Me Bamba Cissé, conseil de l'opposant n'a pas manqué de lancer un appel aux avocats de l’Etat. « Vous n’avez pas à pourvoir en cassation. Ça ne vaut pas le coup. Organisons les élections ».