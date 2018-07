Urgent – Six autres corps repêchés à la plage de Guédiawaye, 10 morts en 72h

La mer continue de faire des ravages. Elle engloutit des baigneurs et abrège des vies d’adolescents à un rythme alarmant. En effet, si on faisait état de trois (3) corps repêchés ce dimanche à la plage de Guédiawaye, sans compter un autre retrouvé le samedi. La Rfm informe que six (6) autres corps viennent d’être repêchés ce lundi.



La même source précise que deux (2) corps ont été repêchés dans la matinée de ce lundi, suivi d’un autre. Les trois (3) qui restaient viennent d’être retrouvés dans l’après-midi, à la mer de "Gadaye" dans le département de Guédiawaye, ce qui porte le bilan macabre à neuf (9) de ces 48h .

Si l’on y additionne le noyé de samedi, le nombre grimpe à dix (10) en 72 heures. La plupart des victimes sont tous de Yembeul selon les sapeurs pompiers dans la banlieue dakaroise.