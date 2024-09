Urgent : le député Sénégalais Guy Marius Sagna agressé et blessé au Togo

Le député Sénégalais et membre du parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, a été agressé ce dimanche après-midi à Lomé. Selon un confrère Togolais sur place, Guy Marius Sagna assistait à une rencontre citoyenne avec le peuple togolais dans le cadre de sa mission parlementaire en marge de la session du parlement de la CEDEAO.



La même source, rapporte que les choses ont dégénéré, une dizaine de minutes après le début de la réunion, à peine le député sénégalais, avait demandé à l’assistance de se lever pour chanter l’hymne national du Togo. Des chaises en plastique qui étaient disposées pour l’assistance ont été lancées en direction de la table d’honneur autour de laquelle se trouvaient les députés Guy Marius Sagna, Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, Targone.



Le député Guy Marius Sagna, le visage ensanglanté a été transporté à dos par deux militants et conduit dans une clinique proche, rapporte la source.



« Dehors, des voitures et motos qui étaient garées ont été caillassées. Des responsables de la dynamique pour la majorité du peuple (DMP) notamment le député Targone et un autre dont nous ignorons le nom sont battus à sang. Nous n’avons pas pu voir la député Adjamagbo pour savoir dans quel état elle se trouvait. Des militants sont également battus et blessés », a indiqué le confrère qui souligne également que parmi, les blessées figurent des journalistes et certains ont vu leurs portables confisqués.



« Pendant que les nervis, comme on les appelle au Sénégal, agressaient les militants de la DMP, la voiture de la police faisait la ronde sur le boulevard Félix Houphouët Boigny. Aucun agent n’est sorti pour ramener le calme », a- t-il dénoncé.