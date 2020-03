Urgent : le saxophoniste Manu Dibango est mort du Covid-19

Le chanteur et saxophoniste Manu Dibango, 86 ans, est mort des suites du Covid-19. Sa famille l'a annoncé, ce mardi. "Chers parents, chers amis, chers fans. Une voix s’élève au lointain… C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la disparition de Manu Dibango, notre Papy Groove, survenue le 24 mars 2020 à l'âge de 86 ans, des suites du covid 19. Les obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale, et un hommage lui sera rendu ultérieurement dès que possible", écrit-elle sur la page Facebook officielle de l'artiste.





"Il est décédé au petit matin, dans un hôpital de la région parisienne", a indiqué Thierry Durepaire, gérant des éditions musicales de l'artiste camerounais.

C'est la première personnalité mondiale à mourir du Covid-19. Le saxophoniste camerounais et légende de l'afro-jazz avait été hospitalisé pour cause de coronavirus. Aux dernières nouvelles sur sa page Facebook, il "se reposait et récupérait dans la sérénité".



Il était l'auteur d'un des plus grands tubes planétaires de la musique world, "Soul Makossa" (1972).